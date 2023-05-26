Россиянка стала самой молодой теннисисткой в основной сетке «Ролан Гаррос»

В финале отборочного этапа Андреева, которой на этот момент исполнилось 16 лет и 16 дней, обыграла колумбийку Камилу Осорио — 7:6 (10:8), 6:4.

В более раннем возрасте в основную сетку «Ролан Гаррос» в последний раз проходила француженка Амели Моресмо, которой в 1995 году было 15 лет и 10 месяцев. Моресмо была первой ракеткой мира, выигрывала Открытый чемпионат Австралии-2006 и Уимблдон-2006.