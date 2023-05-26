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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянка стала самой молодой теннисисткой в основной сетке «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 1995 года, вышедшей в основную сетку «Ролан Гаррос».

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Источник: AFP 2022

Российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой с 1995 года, которой удалось пройти квалификацию Открытого чемпионата Франции.

В финале отборочного этапа Андреева, которой на этот момент исполнилось 16 лет и 16 дней, обыграла колумбийку Камилу Осорио — 7:6 (10:8), 6:4.

В более раннем возрасте в основную сетку «Ролан Гаррос» в последний раз проходила француженка Амели Моресмо, которой в 1995 году было 15 лет и 10 месяцев. Моресмо была первой ракеткой мира, выигрывала Открытый чемпионат Австралии-2006 и Уимблдон-2006.

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