На «Ролан Гаррос» в третьем круге состоится встреча двух россиянок
Анастасия Павлюченкова во втором круге парижского турнира Большого шлема обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге «Ролан Гаррос».
Анастасия Павлюченкова во втором круге парижского турнира Большого шлема обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Девушки провели на корте 3 часа 6 минут.
Анастасия Потапова также в трех сетах обыграла египтянку Майар Шериф во втором круге «Ролан Гаррос». Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 13 минут.
Лучшим достижением Павлюченковой на парижских кортах стал выход в финал в 2021 году, где Анастасия уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.
Для 22-летней Анастасии Потаповой выход в третий круг — лучший результат на «Ролан Гаррос».