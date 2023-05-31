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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

На «Ролан Гаррос» в третьем круге состоится встреча двух россиянок

Анастасия Павлюченкова во втором круге парижского турнира Большого шлема обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге «Ролан Гаррос».

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Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Девушки провели на корте 3 часа 6 минут.

Анастасия Потапова также в трех сетах обыграла египтянку Майар Шериф во втором круге «Ролан Гаррос». Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 13 минут.

Лучшим достижением Павлюченковой на парижских кортах стал выход в финал в 2021 году, где Анастасия уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.

Для 22-летней Анастасии Потаповой выход в третий круг — лучший результат на «Ролан Гаррос».

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