На «Ролан Гаррос» в третьем круге состоится встреча двух россиянок

Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Девушки провели на корте 3 часа 6 минут.

Анастасия Потапова также в трех сетах обыграла египтянку Майар Шериф во втором круге «Ролан Гаррос». Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 13 минут.

Лучшим достижением Павлюченковой на парижских кортах стал выход в финал в 2021 году, где Анастасия уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.