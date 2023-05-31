Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Рома
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Все события
12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Варвара Грачева высказалась о получении гражданства Франции

Российская теннисистка Варвара Грачева, которая занимает 41-ю строчку в рейтинге WTA, прокомментировала желание получить французское гражданство и поделилась планами на будущее.

Наверх
Источник: AP 2022

«Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции. Жду французский паспорт и уже подала документы.

Я приняла это решение еще до пандемии. Смогу выступать за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в сборную Франции. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на “Ролан Гаррос” под французским флагом», — приводит слова Грачевой Sport.pl.

Варвара Грачева в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» обыграла соперницу из Венгрии Далму Галфи в трех сетах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта России выступил с заявлением после трагедии в Ростове
Стало известно, сколько зарабатывают маскоты в НБА
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь