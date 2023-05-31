Теннисистка Варвара Грачева высказалась о получении гражданства Франции
Российская теннисистка Варвара Грачева, которая занимает 41-ю строчку в рейтинге WTA, прокомментировала желание получить французское гражданство и поделилась планами на будущее.
Российская теннисистка Варвара Грачева, которая занимает 41-ю строчку в рейтинге WTA, прокомментировала желание получить французское гражданство и поделилась планами на будущее.
«Со мной никто из России не связывался по поводу смены гражданства. Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции. Жду французский паспорт и уже подала документы.
Я приняла это решение еще до пандемии. Смогу выступать за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в сборную Франции. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на “Ролан Гаррос” под французским флагом», — приводит слова Грачевой Sport.pl.
Варвара Грачева в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» обыграла соперницу из Венгрии Далму Галфи в трех сетах.