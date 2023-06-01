Теннисист Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:0, 6:3 в пользу Новака, посеянного на турнире под третьим номером. Фучович не получил номера посева. В следующем круге Джокович сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

36-летний серб является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов числу побед на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. На счету Джоковича и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. Всего сербский теннисист выиграл 93 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Ролан Гаррос» является вторым в сезоне турниром «Большого шлема». Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы.