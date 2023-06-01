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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович в ночь на четверг одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:0, 6:3 в пользу Новака, посеянного на турнире под третьим номером. Фучович не получил номера посева. В следующем круге Джокович сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

36-летний серб является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов числу побед на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. На счету Джоковича и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. Всего сербский теннисист выиграл 93 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Ролан Гаррос» является вторым в сезоне турниром «Большого шлема». Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы.

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.

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