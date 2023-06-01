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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Победительница US Open рассталась уже с восьмым тренером с 2021 года

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану сообщила о завершении сотрудничества с Себастьяном Саксом.

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Источник: AP 2022

Выступающая за Великобританию 20-летняя спортсменка сообщила в своих соцсетях о прекращении сотрудничества с тренером Себастьяном Саксом.

«Мне очень нравился тренерский стиль Себа и работа с ним, очень жаль, что обстоятельства для нас обоих сложились так, что мы не сможем продолжать сотрудничество. Желаю Себу всего самого наилучшего в будущем», — написала Радукану в твиттере.

Сотрудничество с немецким тренером началось в декабре 2022 года, вскоре после того как британка перестала работать с россиянином Дмитрием Турсуновым.

Сакс работал с Белиндой Бенчич, когда она выиграла Олимпиаду в Токио. Ранее он привел в топ-10 Юлию Гергес и был спарринг-партнером Виктории Азаренко.

В мае Эмма Радукану перенесла операции на кистях обеих рук и на голеностопе и пропускает не только «Ролан Гаррос», но и Уимблдонский турнир.

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