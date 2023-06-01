Победительница US Open рассталась уже с восьмым тренером с 2021 года

Выступающая за Великобританию 20-летняя спортсменка сообщила в своих соцсетях о прекращении сотрудничества с тренером Себастьяном Саксом.

«Мне очень нравился тренерский стиль Себа и работа с ним, очень жаль, что обстоятельства для нас обоих сложились так, что мы не сможем продолжать сотрудничество. Желаю Себу всего самого наилучшего в будущем», — написала Радукану в твиттере.

Сотрудничество с немецким тренером началось в декабре 2022 года, вскоре после того как британка перестала работать с россиянином Дмитрием Турсуновым.

Сакс работал с Белиндой Бенчич, когда она выиграла Олимпиаду в Токио. Ранее он привел в топ-10 Юлию Гергес и был спарринг-партнером Виктории Азаренко.