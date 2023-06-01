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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диану Парри в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой. Мирра пробилась в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Юлией Грабер из Австрии и финалисткой «Ролан Гаррос» — 2022 года американкой Коко Гауфф.

Андреева впервые принимает участие в основной сетке турнира «Большого шлема» на взрослом уровне. В текущем сезоне спортсменка дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева занимает 143-ю строчку в рейтинге WTA.

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