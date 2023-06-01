Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой. Мирра пробилась в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Юлией Грабер из Австрии и финалисткой «Ролан Гаррос» — 2022 года американкой Коко Гауфф.