Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
Все события
11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина о «Ролан Гаррос»: «Покидаю Париж с очень горьким чувством»

Первая ракетка России поделилась своими эмоциями после поражения в ⅛ финала «Ролан Гаррос».

Наверх
Источник: Reuters

4 июня Дарья Касаткина проиграла в четвертом круге «Ролан Гаррос» украинской теннисистке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 6:7. После матча девушки показали друг другу большой палец, но рукопожатия не состоялось. Касаткина покинула корт под неодобрительный свист трибун.

«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча я всегда благодарила трибуны за поддержку. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважительно отнеслась к желанию соперника не пожимать мне руку. Я и Элина поблагодарили друг друга после тяжелого матча, но покидать корт в таком состоянии было худшим моментом вчерашнего дня. Любите друг друга, не распространяйте ненависть. Я всегда буду любить “Ролан Гаррос”, несмотря ни на что. Увидимся в следующем году», — написала Касаткина в соцсетях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывший футболист «Реала» может продолжить карьеру в России
Хэмилтон пошутил над Неймаром, который сел в его болид
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь