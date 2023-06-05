Касаткина о «Ролан Гаррос»: «Покидаю Париж с очень горьким чувством»

«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча я всегда благодарила трибуны за поддержку. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважительно отнеслась к желанию соперника не пожимать мне руку. Я и Элина поблагодарили друг друга после тяжелого матча, но покидать корт в таком состоянии было худшим моментом вчерашнего дня. Любите друг друга, не распространяйте ненависть. Я всегда буду любить “Ролан Гаррос”, несмотря ни на что. Увидимся в следующем году», — написала Касаткина в соцсетях.