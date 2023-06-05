Касаткина о «Ролан Гаррос»: «Покидаю Париж с очень горьким чувством»
Первая ракетка России поделилась своими эмоциями после поражения в ⅛ финала «Ролан Гаррос».
Первая ракетка России поделилась своими эмоциями после поражения в ⅛ финала «Ролан Гаррос».
4 июня Дарья Касаткина проиграла в четвертом круге «Ролан Гаррос» украинской теннисистке Элине Свитолиной со счетом 4:6, 6:7. После матча девушки показали друг другу большой палец, но рукопожатия не состоялось. Касаткина покинула корт под неодобрительный свист трибун.
«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча я всегда благодарила трибуны за поддержку. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважительно отнеслась к желанию соперника не пожимать мне руку. Я и Элина поблагодарили друг друга после тяжелого матча, но покидать корт в таком состоянии было худшим моментом вчерашнего дня. Любите друг друга, не распространяйте ненависть. Я всегда буду любить “Ролан Гаррос”, несмотря ни на что. Увидимся в следующем году», — написала Касаткина в соцсетях.