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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Свитолина положительно отозвалась о Касаткиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина отдала должное Дарье Касаткиной после матча ⅛ финала на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».

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Источник: AP 2022

Теннисистки не пожали друг другу руки после окончания матча. Касаткина даже не стала ждать рукопожатия соперницы, а только показала ей большой палец, поднятый вверх, выразив уважение победе украинки. Украинская спортсменка ответила тем же.

«Да, сегодняшнюю игру я точно оценила. Очень благодарна Дарье за её позицию, которую она занимает. Да, она действительно смелый человек, чтобы говорить некоторые вещи публично, что не так много игроков сделали», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

Дарья Касаткина в двух сетах в упорной борьбе проиграла Элине Свитолиной со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

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