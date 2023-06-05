Теннисистка Свитолина положительно отозвалась о Касаткиной

Теннисистки не пожали друг другу руки после окончания матча. Касаткина даже не стала ждать рукопожатия соперницы, а только показала ей большой палец, поднятый вверх, выразив уважение победе украинки. Украинская спортсменка ответила тем же.

«Да, сегодняшнюю игру я точно оценила. Очень благодарна Дарье за её позицию, которую она занимает. Да, она действительно смелый человек, чтобы говорить некоторые вещи публично, что не так много игроков сделали», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.