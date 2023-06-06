Варвара Грачева станет второй ракеткой Франции
Теннисистка Варвара Грачева, получившая французское гражданство, станет второй ракеткой Франции.
Теннисистка Варвара Грачева, получившая французское гражданство, станет второй ракеткой Франции.
На данный момент 22-летняя уроженка Москвы располагается на 41-м месте в рейтинге WTA, занимая место между Каролин Гарсией (5-е место) и Ализе Корне (62-е место). До смены спортивного гражданства Грачева была шестой ракеткой России.
Ранее агент Грачевой подтвердил получение спортсменкой французского гражданства. Теннисистка рассчитывает в следующем году сыграть за сборную Францию в Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми в Париже.
Грачева живет и тренируется во Франции с 16 лет. В 2020 году теннисистка начала процесс получения французского гражданства.
На текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» Грачева вылетела на стадии второго круга, уступив в двух сетах американке Слоан Стивенс (2:6, 1:6).