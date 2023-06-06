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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Варвара Грачева станет второй ракеткой Франции

Теннисистка Варвара Грачева, получившая французское гражданство, станет второй ракеткой Франции.

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Источник: AP 2022

На данный момент 22-летняя уроженка Москвы располагается на 41-м месте в рейтинге WTA, занимая место между Каролин Гарсией (5-е место) и Ализе Корне (62-е место). До смены спортивного гражданства Грачева была шестой ракеткой России.

Ранее агент Грачевой подтвердил получение спортсменкой французского гражданства. Теннисистка рассчитывает в следующем году сыграть за сборную Францию в Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми в Париже.

Грачева живет и тренируется во Франции с 16 лет. В 2020 году теннисистка начала процесс получения французского гражданства.

На текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» Грачева вылетела на стадии второго круга, уступив в двух сетах американке Слоан Стивенс (2:6, 1:6).

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