Варвара Грачева станет второй ракеткой Франции

На данный момент 22-летняя уроженка Москвы располагается на 41-м месте в рейтинге WTA, занимая место между Каролин Гарсией (5-е место) и Ализе Корне (62-е место). До смены спортивного гражданства Грачева была шестой ракеткой России.

Ранее агент Грачевой подтвердил получение спортсменкой французского гражданства. Теннисистка рассчитывает в следующем году сыграть за сборную Францию в Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми в Париже.

Грачева живет и тренируется во Франции с 16 лет. В 2020 году теннисистка начала процесс получения французского гражданства.