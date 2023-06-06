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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Белорусская теннисистка Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Для второй ракетки мира из Беларуси это наилучшее достижение на парижских грунтовых кортах.

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Источник: Reuters

Арина Соболенко переиграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 25-летней Соболенко.

Элина Свитолина приняла участие в первом с января 2022 года турнире Большого шлема, в четвертый раз завершив выступление на «Ролан Гаррос» на четвертьфинальной стадии. Украинка пропустила около года из-за беременности. В 2022 году в браке украинки и французского теннисиста Гаэля Монфиса родилась дочь Скай.

За выход в финал второго в сезоне турнира Большого шлема Соболенко поспорит с чешкой Катериной Муховой.

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