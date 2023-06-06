Белорусская теннисистка Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Для второй ракетки мира из Беларуси это наилучшее достижение на парижских грунтовых кортах.
Для второй ракетки мира из Беларуси это наилучшее достижение на парижских грунтовых кортах.
Арина Соболенко переиграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 25-летней Соболенко.
Элина Свитолина приняла участие в первом с января 2022 года турнире Большого шлема, в четвертый раз завершив выступление на «Ролан Гаррос» на четвертьфинальной стадии. Украинка пропустила около года из-за беременности. В 2022 году в браке украинки и французского теннисиста Гаэля Монфиса родилась дочь Скай.
За выход в финал второго в сезоне турнира Большого шлема Соболенко поспорит с чешкой Катериной Муховой.