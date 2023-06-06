Белорусская теннисистка Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Элина Свитолина приняла участие в первом с января 2022 года турнире Большого шлема, в четвертый раз завершив выступление на «Ролан Гаррос» на четвертьфинальной стадии. Украинка пропустила около года из-за беременности. В 2022 году в браке украинки и французского теннисиста Гаэля Монфиса родилась дочь Скай.