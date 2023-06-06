Анастасия Павлюченкова проиграла в ¼ финала на «Ролан Гаррос»
Последняя из оставшихся в турнирной сетке одиночного разряда российская теннисистка покидает «Ролан Гаррос».
Последняя из оставшихся в турнирной сетке одиночного разряда российская теннисистка покидает «Ролан Гаррос».
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в ¼ финала не смогла обыграть Кристину Мухову из Чехии.
Чешская спортсменка выиграла в двух сетах 7:5, 6:2. Мухова занимает 42-ю строчку рейтинга WTA. Ранее она всего один раз доходила до полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема. В 2021 году Каролина Мухова проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии американке Дженнифер Брэди.
Каролина Мухова встретится в полуфинале с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко из Беларуси.