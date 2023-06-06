Анастасия Павлюченкова проиграла в ¼ финала на «Ролан Гаррос»

Чешская спортсменка выиграла в двух сетах 7:5, 6:2. Мухова занимает 42-ю строчку рейтинга WTA. Ранее она всего один раз доходила до полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема. В 2021 году Каролина Мухова проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии американке Дженнифер Брэди.