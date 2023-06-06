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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Анастасия Павлюченкова проиграла в ¼ финала на «Ролан Гаррос»

Последняя из оставшихся в турнирной сетке одиночного разряда российская теннисистка покидает «Ролан Гаррос».

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Источник: AP 2022

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в ¼ финала не смогла обыграть Кристину Мухову из Чехии.

Чешская спортсменка выиграла в двух сетах 7:5, 6:2. Мухова занимает 42-ю строчку рейтинга WTA. Ранее она всего один раз доходила до полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема. В 2021 году Каролина Мухова проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии американке Дженнифер Брэди.

Каролина Мухова встретится в полуфинале с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко из Беларуси.

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Анастасия Павлюченкова проиграла в 1/4 финала на «Ролан Гаррос»
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