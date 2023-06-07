Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале 20-летний испанец уверенно одолел пятую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса (6:2, 6:1, 7:6). По ходу матча Алькарас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил всего одну двойную ошибку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/thOJb5Exd5I" title="Carlos Alcaraz vs Stefanos Tsitsipas - Quarterfinals Highlights I Roland-Garros 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Алькараса это первый в карьере выход в полуфинальную стадию «Ролан Гаррос» и второй выход в полуфинал турнира «Большого шлема». За выход в финал испанец поборется с третьей ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Матч состоится в пятницу, 9 июня.