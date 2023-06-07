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09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

В четвертьфинале 20-летний испанец уверенно одолел пятую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса (6:2, 6:1, 7:6). По ходу матча Алькарас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил всего одну двойную ошибку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Алькараса это первый в карьере выход в полуфинальную стадию «Ролан Гаррос» и второй выход в полуфинал турнира «Большого шлема». За выход в финал испанец поборется с третьей ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Матч состоится в пятницу, 9 июня.

Вторая полуфинальная пара определится в сегодняшних встречах. В первом матче представитель Гремании Александр Зверев сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, а во второй игре норвежец Каспер Рууд сыграет с датчанином Хольгером Руне.

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