Карлос Алькарас уверенно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
В четвертьфинале 20-летний испанец уверенно одолел пятую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса (6:2, 6:1, 7:6). По ходу матча Алькарас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил всего одну двойную ошибку.
Для Алькараса это первый в карьере выход в полуфинальную стадию «Ролан Гаррос» и второй выход в полуфинал турнира «Большого шлема». За выход в финал испанец поборется с третьей ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Матч состоится в пятницу, 9 июня.
Вторая полуфинальная пара определится в сегодняшних встречах. В первом матче представитель Гремании Александр Зверев сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, а во второй игре норвежец Каспер Рууд сыграет с датчанином Хольгером Руне.