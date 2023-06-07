Организаторы «Ролан Гаррос» разрезали флаг Украины перед матчем Свитолиной
Организаторы были вынуждены разрезать флаг Украины перед матчем ¼ финала, в котором играли украинская теннисистка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко.
Организаторы были вынуждены разрезать флаг Украины перед матчем ¼ финала, в котором играли украинская теннисистка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко.
Инцидент произошел из-за того, что полотно не соответствовало допустимым для проноса на стадион размерам: флаг превышал метр в длину, а это максимальный размер, который разрешен на Открытом чемпионате Франции.
«Я приехала сюда, чтобы поддержать Элину Свитолину. Это флаг, который я брала с собой повсюду, на стадионы, особенно на Евро-2016. Теперь у меня два флага», — приводит Reuters слова болельщицы Анны, хозяйки флага.
Арина Соболенко одержала победу над Свитолиной. В полуфинале она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.