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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Организаторы «Ролан Гаррос» разрезали флаг Украины перед матчем Свитолиной

Организаторы были вынуждены разрезать флаг Украины перед матчем ¼ финала, в котором играли украинская теннисистка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел из-за того, что полотно не соответствовало допустимым для проноса на стадион размерам: флаг превышал метр в длину, а это максимальный размер, который разрешен на Открытом чемпионате Франции.

«Я приехала сюда, чтобы поддержать Элину Свитолину. Это флаг, который я брала с собой повсюду, на стадионы, особенно на Евро-2016. Теперь у меня два флага», — приводит Reuters слова болельщицы Анны, хозяйки флага.

Арина Соболенко одержала победу над Свитолиной. В полуфинале она сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

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