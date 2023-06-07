Алькарас: Вне корта я не особо хорош в чем-либо
Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался после уверенной победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался после уверенной победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
«Ну да, я бы сказал, что все, что я делал сегодня, давалось легко. Это кажется легким всем, даже мне. Вы знаете, я стараюсь делать это просто для себя. Каждый удар, который я наношу в матче, означает, что мне действительно комфортно в этом ударе. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что каждый раз, когда я делаю этот выстрел, он попадает в цель. Так что для меня это тоже просто.
Да, вне корта я не особо хорош в чем-либо другом. Я не знаю. Есть много вещей, в которых я не очень хорош, я бы даже сказал — плох», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Алькарас занимает первую строчку в рейтинге АТР. В полуфинале «Ролан Гаррос» он встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.