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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас: Вне корта я не особо хорош в чем-либо

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался после уверенной победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

«Ну да, я бы сказал, что все, что я делал сегодня, давалось легко. Это кажется легким всем, даже мне. Вы знаете, я стараюсь делать это просто для себя. Каждый удар, который я наношу в матче, означает, что мне действительно комфортно в этом ударе. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что каждый раз, когда я делаю этот выстрел, он попадает в цель. Так что для меня это тоже просто.

Да, вне корта я не особо хорош в чем-либо другом. Я не знаю. Есть много вещей, в которых я не очень хорош, я бы даже сказал — плох», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Алькарас занимает первую строчку в рейтинге АТР. В полуфинале «Ролан Гаррос» он встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

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