Россиянка Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
В полуфинале была обыграна другая представительница России Алиса Октябрева.
В полуфинале была обыграна другая представительница России Алиса Октябрева.
Первой финалисткой юниорского «Ролан Гаррос» стала посеянная на турнире под третьим номером Алина Корнеева.
В полуфинале она обыграла другую россиянку — 14-летнюю Алису Октябреву со счетом 6:1, 6:1.
Корнеева — чемпионка юниорского турнира Australian Open-2023. В финале обыграла соотечественницу Мирру Андрееву, которая на нынешнем «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга.
Через две недели Алине Корнеевой исполнится 16 лет.
В другом полуфинале еще одна российская юниорка Анастасия Гурьева встретится с Луссианой Перес Аларкон из Перу.