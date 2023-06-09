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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянка Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

В полуфинале была обыграна другая представительница России Алиса Октябрева.

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Источник: AFP 2022

Первой финалисткой юниорского «Ролан Гаррос» стала посеянная на турнире под третьим номером Алина Корнеева.

В полуфинале она обыграла другую россиянку — 14-летнюю Алису Октябреву со счетом 6:1, 6:1.

Корнеева — чемпионка юниорского турнира Australian Open-2023. В финале обыграла соотечественницу Мирру Андрееву, которая на нынешнем «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга.

Через две недели Алине Корнеевой исполнится 16 лет.

В другом полуфинале еще одна российская юниорка Анастасия Гурьева встретится с Луссианой Перес Аларкон из Перу.

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