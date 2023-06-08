В финале юниорского «Ролан Гарроса» будет теннисистка из России
Один из полуфиналов турнира «Ролан Гаррос» среди юниорок будет полностью российским.
Один из полуфиналов турнира «Ролан Гаррос» среди юниорок будет полностью российским.
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла японку Маю Кроссли в четвертьфинале юниорского турнира Открытого чемпионата Франции (6:3, 6:3).
В другом четвертьфинале Алиса Октябрева победила вторую сеянную американку Клерви Нгуну со счетом 7:5, 6:1.
Таким образом, в полуфинале 16-летняя Корнеева и 14-летняя Октябрева сыграют друг с другом. Алина Корнеева посеяна под третьим номером, Алиса Октябрева выступает без посева.
В другом полуфинале еще одна россиянка Анастасия Гурьева сыграет с победительницей матча между Лусианой Перес Аларкон из Перу и Алевтиной Ибрагимовой, также представляющей Россию.
Ранее юниорки из России дважды выигрывали «Ролан Гаррос»: Надежда Петрова в 1998 году и Дарья Касаткина в 2014-м.