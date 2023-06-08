В финале юниорского «Ролан Гарроса» будет теннисистка из России

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла японку Маю Кроссли в четвертьфинале юниорского турнира Открытого чемпионата Франции (6:3, 6:3).

В другом четвертьфинале Алиса Октябрева победила вторую сеянную американку Клерви Нгуну со счетом 7:5, 6:1.

Таким образом, в полуфинале 16-летняя Корнеева и 14-летняя Октябрева сыграют друг с другом. Алина Корнеева посеяна под третьим номером, Алиса Октябрева выступает без посева.

В другом полуфинале еще одна россиянка Анастасия Гурьева сыграет с победительницей матча между Лусианой Перес Аларкон из Перу и Алевтиной Ибрагимовой, также представляющей Россию.