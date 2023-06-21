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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Уимблдон предоставил уайлд-кард 43-летней Винус Уильямс

Организаторы Уимблдона предоставили специальное приглашение («уайлд-кард») бывшей первой ракетке мира.

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Источник: AP 2022

43-летняя теннисистка из США Винус Уильямс получила уайлд-кард от организаторов Уимблдонского турнира.

Сейчас Винус занимает 697-ю позицию в мировом рейтинге, на счету американки 49 побед на турнирах WTA. Она выиграла 7 турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14 — в парном. На Уимблдоне американка побеждала 11 раз: 5 в одиночном разряде, 6  — в парном. Она также является четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Также в основную сетку турнира среди женщин по специальному приглашению попали британки Кэти Бултер, Джоди Беррейдж, Хэрриет Дарт, Кэти Суон, Хезер Уотсон, а также украинка Элина Свитолина.

Из мужчин по уайлд-кард в основной сетке выступят бельгиец Давид Гоффен и британцы Лиам Броуди, Артур Фери, Джордж Лоффхаген, Райан Пенистон, Ян Хойнский. Еще трех спортсменов, которым достанутся специальные приглашения, организаторы объявят позднее.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

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Уимблдон предоставил уайлд-кард 43-летней Винус Уильямс
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