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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Рыбакина уступила в матче второго круга турнира в Берлине

Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла третью ракетку мира.

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Источник: Reuters

Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в матче второго круга турнира в Берлине. Матч завершился со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4 в пользу хорватки.

Турнир проходит на травяных кортах.

В четвертьфинале 26-летняя хорватка встретится с россиянкой Элиной Аванесян, которая на данном турнире обыграла двух соотечественниц: Дарью Касаткину и Анну Блинкову.

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Елена Рыбакина уступила в матче второго круга турнира в Берлине
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