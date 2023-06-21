Елена Рыбакина уступила в матче второго круга турнира в Берлине

Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в матче второго круга турнира в Берлине. Матч завершился со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4 в пользу хорватки.

В четвертьфинале 26-летняя хорватка встретится с россиянкой Элиной Аванесян, которая на данном турнире обыграла двух соотечественниц: Дарью Касаткину и Анну Блинкову.