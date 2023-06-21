На турнире в Берлине Аванесян обыграла Блинкову

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче второго круга турнира в Берлине. Матч завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Элины.

Турнир проходит на травяных кортах. В матче первого круга Аванесян одержала первую победу на траве в своей карьере, обыграв другую россиянку, десятую ракетку мира Дарью Касаткину.

Элина Аванесян занимает 62-ю строчку в рейтинге WTA.