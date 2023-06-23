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15:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов снялся с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдонского турнира, который стартует 3 июля в Лондоне. Об этом сообщает Entry List Updates.

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Источник: Reuters

Причина, по которой 27-летний россиянин не сыграет на «Большом шлеме», не уточняется. Ранее Хачанов снялся с турнира ATP 500 в немецком Галле заявив, что его беспокоят последствия травмы ноги, полученной на «Ролан Гаррос».

В основной сетке Уимблдона Хачанова заменит аргентинец Хуан Мануэль Черундоло, занимающий 19-е место в рейтинге АТР.

Хачанов не сможет выступить на втором Уиблдоне подряд. В прошлом году россияне не были допущены до турнира «Большого шлема». Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году.

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