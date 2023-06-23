Карен Хачанов снялся с Уимблдона

Причина, по которой 27-летний россиянин не сыграет на «Большом шлеме», не уточняется. Ранее Хачанов снялся с турнира ATP 500 в немецком Галле заявив, что его беспокоят последствия травмы ноги, полученной на «Ролан Гаррос».

Хачанов не сможет выступить на втором Уиблдоне подряд. В прошлом году россияне не были допущены до турнира «Большого шлема». Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году.