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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов рассказал, почему решил сняться с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал в соцсетях свое решение снять с Уимблдонского турнира, который стартует 3 июля в Лондоне.

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Источник: Reuters

«Мне нелегко это писать, но я должен сообщить, что снимаюсь с предстоящего Уимблдона. Из-за травмы, полученной на “Ролан Гаррос”, — стрессового перелома крестцовой кости — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Я до последнего надеялся, что успею восстановиться, но мои доктора уверили меня, что это невозможно. Теперь мой приоритет — восстановление и подготовка к турнирам в августе.

В то же время я счастлив быть рядом с семьёй и благодарен за возможность не пропустить момент рождения моего второго сына. Я использую этот перерыв в выступлениях как мотивацию для возвращения и достижения того, чего я хочу. Спасибо за понимание и поддержку, она для меня многое значит!» — написал Хачанов.

О решении Хачанова сняться с Уимблдона стало известно сегодня днем. В основной сетке Уимблдона Хачанова заменит аргентинец Хуан Мануэль Черундоло, занимающий 19-е место в рейтинге АТР.

Хачанов не сможет выступить на втором Уиблдоне подряд. В прошлом году россияне не были допущены до турнира «Большого шлема». Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году.

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