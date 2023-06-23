Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле.

Матч завершился в двух сетах. Занимающий 23-ю строчку рейтинга ATP испанец победил со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

В полуфинале Баутиста-Агут сыграет против победителя матча, в котором встречаются россиянин Андрей Рублев и представитель Нидерландов Таллон Грикспур.