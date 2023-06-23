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19:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Галле

В ¼ финала турнира на травяных кортах третья ракетка мира уступил испанцу Баутиста-Агуту.

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Источник: AFP 2022

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле.

Матч завершился в двух сетах. Занимающий 23-ю строчку рейтинга ATP испанец победил со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

В полуфинале Баутиста-Агут сыграет против победителя матча, в котором встречаются россиянин Андрей Рублев и представитель Нидерландов Таллон Грикспур.

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 Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Галле
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