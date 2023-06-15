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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве

На турнире в Хертогенбосе Медведев уступил Адиану Маннарино из Франции.

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Источник: AP 2022

Третья ракетка мира в матче Даниил Медведев второго круга турнира ATP 250 в Хертогенбосе уступил французу Адриану Маннарино со счетом 6:4, 4:6, 2:6.

В третьей партии из-за заминки арбитра Даниил потерял концентрацию, проиграл свою подачу, затем разозлился и получил два предупреждения подряд за швыряние ракетки

34-летний Маннарино занимает 52-ю строчку мирового рейтинга, однако является неудобным соперником для россиянина. В личных встречах Маннарино ведет со счетом 4:2. Три из четырех побед над Медведевым француз одержал именно на травяных кортах.

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