Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве
На турнире в Хертогенбосе Медведев уступил Адиану Маннарино из Франции.
На турнире в Хертогенбосе Медведев уступил Адиану Маннарино из Франции.
Третья ракетка мира в матче Даниил Медведев второго круга турнира ATP 250 в Хертогенбосе уступил французу Адриану Маннарино со счетом 6:4, 4:6, 2:6.
В третьей партии из-за заминки арбитра Даниил потерял концентрацию, проиграл свою подачу, затем разозлился и получил два предупреждения подряд за швыряние ракетки
34-летний Маннарино занимает 52-ю строчку мирового рейтинга, однако является неудобным соперником для россиянина. В личных встречах Маннарино ведет со счетом 4:2. Три из четырех побед над Медведевым француз одержал именно на травяных кортах.