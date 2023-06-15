Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве

Третья ракетка мира в матче Даниил Медведев второго круга турнира ATP 250 в Хертогенбосе уступил французу Адриану Маннарино со счетом 6:4, 4:6, 2:6.

В третьей партии из-за заминки арбитра Даниил потерял концентрацию, проиграл свою подачу, затем разозлился и получил два предупреждения подряд за швыряние ракетки