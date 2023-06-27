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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мы должны это уважать». Касаткина — об отказе украинок пожимать руки россиянкам

Первая ракетка России Дарья Касаткина ответила на вопрос о действиях теннисисток из Украины, которые отказываются пожимать руки после матчей российским и белорусским спортсменкам.

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Источник: AFP 2022

В понедельник, 26 июня, Касаткина обыграла украинку Ангелину Калинину (6:3, 6:1) в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне. После матча 26-летняя украинка отказалась от рукопожатия с Касаткиной.

«Позиция игроков из Украины довольно четкая, мы должны ее принимать и уважать. Нужно это делать, и фанаты тоже обязаны это принять», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с десятой ракеткой мира Барбарой Крейчиковой из Чехии. Турнир в Истбурне является заключительным перед «Уимблдоном», который 3 июля стартует в Лондоне.

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