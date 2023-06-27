«Мы должны это уважать». Касаткина — об отказе украинок пожимать руки россиянкам

В понедельник, 26 июня, Касаткина обыграла украинку Ангелину Калинину (6:3, 6:1) в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне. После матча 26-летняя украинка отказалась от рукопожатия с Касаткиной.

«Позиция игроков из Украины довольно четкая, мы должны ее принимать и уважать. Нужно это делать, и фанаты тоже обязаны это принять», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.