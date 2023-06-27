Рыбакина — об Уимблдоне: Когда я думаю о возвращении, мне и страшно, и весело

«Я смотрела Уимблдон по телевизору в детстве, мне всегда нравились традиции клубники и шампанского, но я никогда не думала, что буду соревноваться там, не говоря уже о победе. Конечно, это прекрасное место, когда ты туда приезжаешь, и это поднимает настроение.



Когда я думаю о возвращении, мне одновременно и страшно, и весело. В самом начале я буду играть на Центральном корте, но это будут хорошие воспоминания, ведь кажется, что это было вчера. На этот раз мы будем жить в большем доме, потому что в этом году моя команда больше», — цитирует Рыбакину Daily Mail.