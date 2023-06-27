Мирра Андреева вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона

Игра завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 18 минут.

На стадии квалификации турнира «Большого шлема» в Великобритании принимают участие восемь российских теннисисток. Также сегодня, 6 июня, свои матчи первого раунда проведут россиянки Вера Звонарева, Эрика Андреева, Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова.