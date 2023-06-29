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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева победила в финале квалификации Уимблдона

16-летняя россиянка сыграет в основной сетке Уимблдонского турнира.

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Источник: Reuters

В финале квалификации Уимблдонского турнира 16-летняя Мирра Андреева победила 28-летнюю теннисистку из Германии Тамару Корпач в трех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:2.

Таким образом, Андреева выступит в основной сетке престижного соревнования. Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля на травяных кортах в Лондоне.

Старшая сестра Мирры 19-летняя Эрика Андреева также выступала в квалификации, однако уступила на полуфинальной стадии.

Это будет второй турнир Большого шлема в карьере юной спортсменки. На завершившемся меньше месяца назад турнире «Ролан Гаррос» Мирра дошла до третьего круга.

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Мирра Андреева победила в финале квалификации Уимблдона
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