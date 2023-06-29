Мирра Андреева победила в финале квалификации Уимблдона
16-летняя россиянка сыграет в основной сетке Уимблдонского турнира.
16-летняя россиянка сыграет в основной сетке Уимблдонского турнира.
В финале квалификации Уимблдонского турнира 16-летняя Мирра Андреева победила 28-летнюю теннисистку из Германии Тамару Корпач в трех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:2.
Таким образом, Андреева выступит в основной сетке престижного соревнования. Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля на травяных кортах в Лондоне.
Старшая сестра Мирры 19-летняя Эрика Андреева также выступала в квалификации, однако уступила на полуфинальной стадии.
Это будет второй турнир Большого шлема в карьере юной спортсменки. На завершившемся меньше месяца назад турнире «Ролан Гаррос» Мирра дошла до третьего круга.