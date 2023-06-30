Состоялись слушания по допинговому делу экс-первой ракетки мира

Слушания по делу румынской теннисистки Симоны Халеп о нарушении антидопинговых правил состоялись в Лондоне 29 июня, сообщает портал Sport.ro.

В октябре прошлого года двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» была временно отстранена от соревнований. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе 2020-го, дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат.

Халеп ожидает, что суд вынесет вердикт по ее делу в середине июля.