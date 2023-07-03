Рублев вышел во второй круг Уимблдона

Игра завершилась победой Рублева в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.

В матче второго круга турнира «Большого шлема» Андрей Рублев сыграет с победителем противостояния француза Люка Ван Аш и россиянина Аслана Карацева.