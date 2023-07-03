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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмую строчку рейтинга АТР, вышел во второй круг Уимблдона. Он обыграл представителя Австралии Макса Перселла.

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Источник: Reuters

Игра завершилась победой Рублева в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.

В матче второго круга турнира «Большого шлема» Андрей Рублев сыграет с победителем противостояния француза Люка Ван Аш и россиянина Аслана Карацева.

Уимблдонский турнир проходит в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд превышает £ 44,7 млн.

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