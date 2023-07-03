Рублев вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмую строчку рейтинга АТР, вышел во второй круг Уимблдона. Он обыграл представителя Австралии Макса Перселла.
Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает седьмую строчку рейтинга АТР, вышел во второй круг Уимблдона. Он обыграл представителя Австралии Макса Перселла.
Игра завершилась победой Рублева в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.
В матче второго круга турнира «Большого шлема» Андрей Рублев сыграет с победителем противостояния француза Люка Ван Аш и россиянина Аслана Карацева.
Уимблдонский турнир проходит в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд превышает £ 44,7 млн.