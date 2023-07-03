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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила эстонку Кайю Канепи в матче первого круга Уимблдонского турнира.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под 12-м номером. Девушки провели на корте 1 час и 44 минуты.

Во втором круге спортсменка сыграет с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и американкой Пейтон Стернс.

Лучшим результатом Кудерметовой на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в прошлом году. Сейчас Вероника занимает 12 строчку в рейтинге WTA.

Уимблдонский турнир проходит в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд превышает £ 44,7 млн.

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