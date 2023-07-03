Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под 12-м номером. Девушки провели на корте 1 час и 44 минуты.

Во втором круге спортсменка сыграет с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и американкой Пейтон Стернс.

Лучшим результатом Кудерметовой на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в прошлом году. Сейчас Вероника занимает 12 строчку в рейтинге WTA.