Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает третью строчку в рейтинге АТР, впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает третью строчку в рейтинге АТР, впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
Медведев вышел в следующий раунд соревнований после отказа чешского теннисиста Иржи Легечки продолжать встречу. Матч завершился при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина, спортсмены провели на корте 1 час 30 минут.
За выход в полуфинал третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас — Кристофер Юбэнкс.
Уимблдонский турнир завершится 16 июля, его призовой фонд составляет £ 44,7 млн.