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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает третью строчку в рейтинге АТР, впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

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Источник: AP 2023

Медведев вышел в следующий раунд соревнований после отказа чешского теннисиста Иржи Легечки продолжать встречу. Матч завершился при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина, спортсмены провели на корте 1 час 30 минут.

За выход в полуфинал третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас — Кристофер Юбэнкс.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля, его призовой фонд составляет £ 44,7 млн.

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