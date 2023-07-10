Впервые в ¼ финала Уимблдона вышли трое российских теннисистов

Роман Сафиуллин, Андрей Рублев и Даниил Медведев выиграли свои матчи ⅛ финала. Таким образом впервые на Уимблдоне сразу трое россиян будут играть на четвертьфинальной стадии.

Даниил Медведев ранее побеждал на другом турнире Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), но на Уимблдоне это первый выход теннисиста в четвертьфинал. На этой стадии россиянин встретится с Кристофером Юбенксом из США, который обыграл в ⅛ финала пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции.

Андрей Рублев также впервые вышел в ¼ финала на травяных кортах Уимблдона, теперь на счету россиянина выходы в четвертьфинал на всех четырех турнирах Большого шлема. В ¼ финала Рублев встретится с Новаком Джоковичем, который является рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. На счету серба 23 победа на самых престижных теннисных турнирах.

Роман Сафиуллин, для которого выход в четвертьфинал Большого шлема — наивысшее достижение в карьере, встретится с восьмым сеянным Янником Синнером из Италии.