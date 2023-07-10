Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Впервые в ¼ финала Уимблдона вышли трое российских теннисистов

Трое российских теннисистов впервые в истории сыграют в четвертьфинале мужской сетки Уимблдона.

Наверх
Источник: Reuters

Роман Сафиуллин, Андрей Рублев и Даниил Медведев выиграли свои матчи ⅛ финала. Таким образом впервые на Уимблдоне сразу трое россиян будут играть на четвертьфинальной стадии.

Даниил Медведев ранее побеждал на другом турнире Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), но на Уимблдоне это первый выход теннисиста в четвертьфинал. На этой стадии россиянин встретится с Кристофером Юбенксом из США, который обыграл в ⅛ финала пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции.

Андрей Рублев также впервые вышел в ¼ финала на травяных кортах Уимблдона, теперь на счету россиянина выходы в четвертьфинал на всех четырех турнирах Большого шлема. В ¼ финала Рублев встретится с Новаком Джоковичем, который является рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. На счету серба 23 победа на самых престижных теннисных турнирах.

Роман Сафиуллин, для которого выход в четвертьфинал Большого шлема — наивысшее достижение в карьере, встретится с восьмым сеянным Янником Синнером из Италии.

Также это второй случай, когда три россиянина будут играть в четвертьфинале мужской сетки турнира Большого шлема. До этого подобное происходило в 2021 году, когда на стадии ¼ финала Открытого чемпионата Австралии выступали Медведев, Рублев и Аслан Карацев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Соболенко обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Стала известна сумма трансфера Рамиреса за переход в «Ференцварош»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь