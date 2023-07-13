Восходящая звезда российского тенниса хочет получить французское гражданство

По информации источника, Андреева хочет последовать примеру Варвары Грачевой, которая перебралась в Канны в 2016 году и в июне этого года получила французское гражданство. После перехода под французский флаг Грачева стала второй ракеткой Франции.

Мирра вместе со своей старшей сестрой Эрикой родились в Красноярске, после чего они жили и тренировались в Москве. В 2022 году их семья перебралась во Францию, чтобы у девочек была возможность тренироваться в Элитном теннисном центре (ETC) в Каннах.

Стоит отметить, что для получения французского гражданства необходимо прожить в стране пять лет и сдать языковые тесты.

Мирра Андреева является одной из главных восходящих звезд не только отечественного, но и мирового тенниса. В этом сезоне 16-летняя россиянка стала самой юной теннисисткой с 1995 года, которой удалось преодолеть квалификацию «Ролан Гаррос». На турнире Большого шлема во Франции Андреева дошла до третьего круга, где уступила шестой ракетке мира американке Кори Гауфф (7:6, 1:6, 1:6).

На проходящем в Лондоне Уимблдонском турнире Андреева дошла до ⅛ финала, где проиграла 18-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (6:3, 6:7, 2:6). Благодаря этому Андреева повторила достижение Марии Шараповой, став второй теннисисткой в XXI веке, дошедшей до этой стадии Уимблдона в возрасте до 17 лет.

На данный момент Андреева располагается на 102-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). После Уимблдона 16-летняя теннисистка дебютирует в топ-100 рейтинга.