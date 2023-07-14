Британский журналист объяснил, почему россияне «выиграли» Уимблдон

Материал вышел под названием: «Россияне становятся победителями Уимблдона после атаки обаянием в качестве нейтральных спортсменов». Макиннес подмечает, что выступления россиян на Уимблдонском турнире превзошли все ожидания болельщиков.
«Россияне и белорусы вернулись через год после отстранения от Уимблдона, и эти нейтральные спортсмены показали хорошие результаты. Медведев и Соболенко дошли до полуфинала, и остается вероятность, что Даниила сфотографируют жмущим руку принцессе Уэльской перед получением трофея.
Медведев превзошел все свои предыдущие выступления на траве, и то же самое сделал Рублев, который, возможно, сделал главный удар турнира, когда уже практически лежал за задней линией в матче с Бубликом. Сафиуллин, Александрова, Касаткина, менее известные россияне, также установили рекорды на родине тенниса. Вишенка на торте — Мирра Андреева, 16-летняя участница квалификации, ставшая сенсацией за 48 часов, после того как выбила двух сеяных соперниц на пути к четвертому кругу», — говорится в статье журналиста.
Помимо успехов на соревнованиях, россияне «олицетворяли очарование» и за пределами корта, пишет Макиннес. «Медведев, за которым закрепилась репутация вспыльчивого человека, был обаятелен со зрителями, Рублев был вежлив и добросовестно раздавал автографы, а Андреева краснела, когда ее спрашивали о явном восхищении Энди Марреем».