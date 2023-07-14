Британский журналист объяснил, почему россияне «выиграли» Уимблдон

«Россияне и белорусы вернулись через год после отстранения от Уимблдона, и эти нейтральные спортсмены показали хорошие результаты. Медведев и Соболенко дошли до полуфинала, и остается вероятность, что Даниила сфотографируют жмущим руку принцессе Уэльской перед получением трофея.



Медведев превзошел все свои предыдущие выступления на траве, и то же самое сделал Рублев, который, возможно, сделал главный удар турнира, когда уже практически лежал за задней линией в матче с Бубликом. Сафиуллин, Александрова, Касаткина, менее известные россияне, также установили рекорды на родине тенниса. Вишенка на торте — Мирра Андреева, 16-летняя участница квалификации, ставшая сенсацией за 48 часов, после того как выбила двух сеяных соперниц на пути к четвертому кругу», — говорится в статье журналиста.