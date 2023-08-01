Первые ракетки России и Украины сыграют на турнире в Вашингтоне
Первая ракетка России Дарья Касаткина победила бельгийскую тенниситку Элизу Мертенс (6:3, 7:5) в матче первого круга турнира WTA-500 в Вашингтоне.
Первая ракетка России Дарья Касаткина победила бельгийскую тенниситку Элизу Мертенс (6:3, 7:5) в матче первого круга турнира WTA-500 в Вашингтоне.
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. 26-летняя россиянка четырежды теряла очки на своей подаче, но сумела реализовать семь брейк-пойнтов и уверенно довести матч до победы в двух сетах.
Во втором раунде турнира Касаткина сразится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, которая обыграла белоруску Викторию Азаренко (7:6, 6:4).