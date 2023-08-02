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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Шевченко впервые обыграл соперника из топ-30

Александр Шевченко во втором круге турнира в Вашингтоне неожиданно обыграл американца Себастьяна Корду, который занимает 26-ю строчку в рейтинге АТР.

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Источник: AFP 2023

Во втором круге 22-летний спортсмен обыграл американца Себастьяна Корду, 26-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4. В третьем круге соревнований соперником Шевченко будет победитель пары Грегуар Баррер (Франция) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Российский теннисист занимает 93-е место в мировом рейтинге. Он впервые в карьере победил соперника из топ-30 рейтинга ATP.

В другом матче второго круга россиянин Аслан Карацев уступил десятой ракетке мира, американцу Фрэнсису Тиафо — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

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