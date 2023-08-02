Теннисист Шевченко впервые обыграл соперника из топ-30

Во втором круге 22-летний спортсмен обыграл американца Себастьяна Корду, 26-ю ракетку мира, со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4. В третьем круге соревнований соперником Шевченко будет победитель пары Грегуар Баррер (Франция) — Даниэль Эванс (Великобритания).