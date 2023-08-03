Третья ракетка России вышла в ¼ финала турнира в Вашинтоне

Матч продолжался ровно один час. 24-летняя россиянка ни разу не уступила очков на своей подачи и успешно реализовала четыре брейк-поинта.

После вылета Дарьи Касаткиной от украинки Элины Свитолины (2:6, 2:6) Самсонова осталась единственной представительницей России на турнире. Соперница россиянки по четвертьфиналу определится сегодня, 3 августа, в матче между украинкой Мартой Костюк и второй сеянной француженкой Каролин Гарсия.

