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10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Третья ракетка России вышла в ¼ финала турнира в Вашинтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла румынку Сорану Кырстю (6:1, 6:3) и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

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Источник: Reuters

Матч продолжался ровно один час. 24-летняя россиянка ни разу не уступила очков на своей подачи и успешно реализовала четыре брейк-поинта.

После вылета Дарьи Касаткиной от украинки Элины Свитолины (2:6, 2:6) Самсонова осталась единственной представительницей России на турнире. Соперница россиянки по четвертьфиналу определится сегодня, 3 августа, в матче между украинкой Мартой Костюк и второй сеянной француженкой Каролин Гарсия.

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