Тарпищев рассказал, как Мария Шарапова познакомилась с Борисом Ельциным

«Как это было: мы сидели на лужайке смотрели ее матч первого круга. Он говорит: “Молодая, наверное, еще рановато ей достигать результатов”. Мы пошли в столовую спортсменов, а он продолжал расспрашивать про стиль игры и прочее. А я говорю: “Да сейчас она к вам подойдет и сама расскажет!” Вижу, она с подносом идет. Я ее окликаю: “Маша, иди я тебя с Борисом Николаевичем познакомлю”. Она оставила поднос, подошла, они поговорили. А он мне после и говорит: “Она будет играть очень здорово, но сейчас пока молодая”, мы улетели, а она в этот год выиграла Уимблдон», — сказал Тарпищев.