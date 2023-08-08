Тарпищев рассказал, как Мария Шарапова познакомилась с Борисом Ельциным
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскрыл детали знакомства экс-первой ракетки мира Марии Шараповой с Борисом Ельциным.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскрыл детали знакомства экс-первой ракетки мира Марии Шараповой с Борисом Ельциным.
Тарпищев дал интервью Анастасии Мыскиной на YouTube-канале Федерации тенниса России.
«Как это было: мы сидели на лужайке смотрели ее матч первого круга. Он говорит: “Молодая, наверное, еще рановато ей достигать результатов”. Мы пошли в столовую спортсменов, а он продолжал расспрашивать про стиль игры и прочее. А я говорю: “Да сейчас она к вам подойдет и сама расскажет!” Вижу, она с подносом идет. Я ее окликаю: “Маша, иди я тебя с Борисом Николаевичем познакомлю”. Она оставила поднос, подошла, они поговорили. А он мне после и говорит: “Она будет играть очень здорово, но сейчас пока молодая”, мы улетели, а она в этот год выиграла Уимблдон», — сказал Тарпищев.
36-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она является победительницей 39 турниров WTA. Мария пять раз выиграла турниры «Большого шлема» в одиночном разряде. Спортсменка стала серебряным призером Олимпиады 2012 года в Лондоне и выиграла Кубкок Федерации в 2008 году в составе сборной России. С 1995 года теннисистка проживает в США.