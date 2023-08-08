Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Клаксвик
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпия Л
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСВ
Штурм
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ракув
Арис Л
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Спарта П
00
Футбол. Кубок России
перерыв
Спартак
Пари Нижний Новгород
31
Футбол. Кубок России
18:30
Рубин
Локомотив
01
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Лудогорец
21
Футбол. Кубок России
16:15
Урал
Ростов
10
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарпищев рассказал, как Мария Шарапова познакомилась с Борисом Ельциным

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскрыл детали знакомства экс-первой ракетки мира Марии Шараповой с Борисом Ельциным.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Тарпищев дал интервью Анастасии Мыскиной на YouTube-канале Федерации тенниса России.

«Как это было: мы сидели на лужайке смотрели ее матч первого круга. Он говорит: “Молодая, наверное, еще рановато ей достигать результатов”. Мы пошли в столовую спортсменов, а он продолжал расспрашивать про стиль игры и прочее. А я говорю: “Да сейчас она к вам подойдет и сама расскажет!” Вижу, она с подносом идет. Я ее окликаю: “Маша, иди я тебя с Борисом Николаевичем познакомлю”. Она оставила поднос, подошла, они поговорили. А он мне после и говорит: “Она будет играть очень здорово, но сейчас пока молодая”, мы улетели, а она в этот год выиграла Уимблдон», — сказал Тарпищев.

36-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она является победительницей 39 турниров WTA. Мария пять раз выиграла турниры «Большого шлема» в одиночном разряде. Спортсменка стала серебряным призером Олимпиады 2012 года в Лондоне и выиграла Кубкок Федерации в 2008 году в составе сборной России. С 1995 года теннисистка проживает в США.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарпищев рассказал, как Мария Шарапова познакомилась с Борисом Ельциным
Азаренко: Не отказывалась бы от рукопожатий на месте украинских...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь