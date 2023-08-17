Болельщица мешала Циципасу при подаче, изображая жужжание пчелы

Болельщики на трибунах корта в Цинциннати поддерживали своего соотечественника Бена Шелтона. Стефаносу Циципасу пришлось пожаловаться арбитру на женщину, мешавшую ему во время подачи. Как только грек начинал подавать, она сбивала его, изображая жужжание пчелы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239261" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кто-то изображает пчелу позади меня. Перед моей подачей жужжат. Думаете, это нормально? Подобное происходит впервые в моей карьере. Знаю, что на трибунах поддерживают другого игрока. Кто-то издает звук “бзззз, бзззз”… Вон та женщина. Я хочу, чтобы ее вывели с корта. Я пытаюсь подать, и все, что я слышу — жужжание» — сказал Циципас.

Теннисист снова отправился к трибуне, женщина извинилась и прекратила ему мешать.