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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщица мешала Циципасу при подаче, изображая жужжание пчелы

Во время «Мастерса» в Цинциннати 4-я ракетка мира Стефанос Циципас столкнулся с необычным поведением болельщицы своего соперника.

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Источник: AP 2023

Болельщики на трибунах корта в Цинциннати поддерживали своего соотечественника Бена Шелтона. Стефаносу Циципасу пришлось пожаловаться арбитру на женщину, мешавшую ему во время подачи. Как только грек начинал подавать, она сбивала его, изображая жужжание пчелы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кто-то изображает пчелу позади меня. Перед моей подачей жужжат. Думаете, это нормально? Подобное происходит впервые в моей карьере. Знаю, что на трибунах поддерживают другого игрока. Кто-то издает звук “бзззз, бзззз”… Вон та женщина. Я хочу, чтобы ее вывели с корта. Я пытаюсь подать, и все, что я слышу — жужжание» — сказал Циципас.

Теннисист снова отправился к трибуне, женщина извинилась и прекратила ему мешать.

Циципасу удалось добиться победы над Шелтоном, несмотря на все помехи. Матч завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

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