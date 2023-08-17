Болельщица мешала Циципасу при подаче, изображая жужжание пчелы
Во время «Мастерса» в Цинциннати 4-я ракетка мира Стефанос Циципас столкнулся с необычным поведением болельщицы своего соперника.
Во время «Мастерса» в Цинциннати 4-я ракетка мира Стефанос Циципас столкнулся с необычным поведением болельщицы своего соперника.
Болельщики на трибунах корта в Цинциннати поддерживали своего соотечественника Бена Шелтона. Стефаносу Циципасу пришлось пожаловаться арбитру на женщину, мешавшую ему во время подачи. Как только грек начинал подавать, она сбивала его, изображая жужжание пчелы.
«Кто-то изображает пчелу позади меня. Перед моей подачей жужжат. Думаете, это нормально? Подобное происходит впервые в моей карьере. Знаю, что на трибунах поддерживают другого игрока. Кто-то издает звук “бзззз, бзззз”… Вон та женщина. Я хочу, чтобы ее вывели с корта. Я пытаюсь подать, и все, что я слышу — жужжание» — сказал Циципас.
Теннисист снова отправился к трибуне, женщина извинилась и прекратила ему мешать.
Циципасу удалось добиться победы над Шелтоном, несмотря на все помехи. Матч завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).