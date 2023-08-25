Медведев вошел в четверку самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes
Российский теннисист Даниил Медведев вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes.
Российский теннисист Даниил Медведев вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes.
В рейтинге учитывались заработки теннисиситов с сентября 2022 по август 2023 года. Медведев занял четвертое место с суммарным заработком 20,1 млн долларов, 13 из которых он заработал за пределами теннисного корта.
«Медведев, проживающий в Монако, смог успешно преодолеть маркетинговые трудности, с которыми столкнулись игроки российские теннисисты после событий на Украине. Чемпион US Open 2021 года и бывшая первая ракетка мира представил в январе свой фирменный логотип, который теперь появляется на его линии одежды и обуви от Lacoste — одного из девяти его постоянных спонсоров. Медведев также начал сотрудничать с RawQ — брендом энергетических батончиков, соучредителем которого является его жена Дарья», — сказано в материале Forbes.
Возглавил рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, заработавший за минувший год 38,4 млн долларов. Второе место занял лидер рейтинга АТР Карлос Алькарас (31,4 млн долларов), третьей стала первая ракетка мира в женском одиночном разраде Ига Швентек (22,4 млн долларов).
Лидеры предыдущего рейтинга Роджер Федерер и Серена Уильямс не попали в новый рейтинг, поскольку в 2022 году официально завершили карьеры.
Десять самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes: