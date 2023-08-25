Медведев вошел в четверку самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes

В рейтинге учитывались заработки теннисиситов с сентября 2022 по август 2023 года. Медведев занял четвертое место с суммарным заработком 20,1 млн долларов, 13 из которых он заработал за пределами теннисного корта.

«Медведев, проживающий в Монако, смог успешно преодолеть маркетинговые трудности, с которыми столкнулись игроки российские теннисисты после событий на Украине. Чемпион US Open 2021 года и бывшая первая ракетка мира представил в январе свой фирменный логотип, который теперь появляется на его линии одежды и обуви от Lacoste — одного из девяти его постоянных спонсоров. Медведев также начал сотрудничать с RawQ — брендом энергетических батончиков, соучредителем которого является его жена Дарья», — сказано в материале Forbes.