Арина Соболенко вышла во второй круг US Open

Соболенко нанесла поражение бельгийке Марине Заневской (6:3, 6:2), занимающей 112-е место в рейтинге WTA. Матч начался для представительницы Беларуси не лучшим образом — она проиграла первые два гейма на своей подаче, допустив в них шесть двойных ошибок.

«Хочу поблагодарить зрителей за то, что остались. Я бы на вашем месте ушла после третьей двойной ошибки. Так что спасибо за терпение. Начало было тяжелым. Так влажно, что я не могла держать ракетку. Я очень рада, что справилась с ситуацией и победила», — сказала Соболенко после матча.

Для Заневской этот матч стал последним в карьере. Перед US Open 29-летняя уроженка Одессы, выступающая под бельгийским флагом, объявила, что уйдет из тенниса из-за проблем со спиной, которые преследуют ее последние четыре года.