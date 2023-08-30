Арина Соболенко вышла во второй круг US Open
Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Соболенко нанесла поражение бельгийке Марине Заневской (6:3, 6:2), занимающей 112-е место в рейтинге WTA. Матч начался для представительницы Беларуси не лучшим образом — она проиграла первые два гейма на своей подаче, допустив в них шесть двойных ошибок.
«Хочу поблагодарить зрителей за то, что остались. Я бы на вашем месте ушла после третьей двойной ошибки. Так что спасибо за терпение. Начало было тяжелым. Так влажно, что я не могла держать ракетку. Я очень рада, что справилась с ситуацией и победила», — сказала Соболенко после матча.
Для Заневской этот матч стал последним в карьере. Перед US Open 29-летняя уроженка Одессы, выступающая под бельгийским флагом, объявила, что уйдет из тенниса из-за проблем со спиной, которые преследуют ее последние четыре года.
Во втором круге US Open Соболенко сыграет с британкой Джоди Беррэдж, которая ранее переиграла россиянку Анну Блинкову (6:3, 6:4).