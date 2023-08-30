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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Арина Соболенко вышла во второй круг US Open

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

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Источник: AP 2023

Соболенко нанесла поражение бельгийке Марине Заневской (6:3, 6:2), занимающей 112-е место в рейтинге WTA. Матч начался для представительницы Беларуси не лучшим образом — она проиграла первые два гейма на своей подаче, допустив в них шесть двойных ошибок.

«Хочу поблагодарить зрителей за то, что остались. Я бы на вашем месте ушла после третьей двойной ошибки. Так что спасибо за терпение. Начало было тяжелым. Так влажно, что я не могла держать ракетку. Я очень рада, что справилась с ситуацией и победила», — сказала Соболенко после матча.

Для Заневской этот матч стал последним в карьере. Перед US Open 29-летняя уроженка Одессы, выступающая под бельгийским флагом, объявила, что уйдет из тенниса из-за проблем со спиной, которые преследуют ее последние четыре года.

Во втором круге US Open Соболенко сыграет с британкой Джоди Беррэдж, которая ранее переиграла россиянку Анну Блинкову (6:3, 6:4).

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