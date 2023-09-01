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12:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев назвал тупыми болельщиков на трибунах во время матча

Российский теннисист Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков, которые мешали ему по ходу матча второго круга Открытого чемпионата США.

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Источник: Reuters

В начале третьего сета зрители громко поддерживали австралийского теннисиста Кристофера О'Коннелла, но две болельщицы, занимавшие места на трибунах, после команды судьи быть тише продолжили кричать перед подачей Медведева.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — сказал им Медведев, после чего судья вновь сделал замечание зрителям, он попросил соблюдать тишину во время игры.

Медведев выиграл матч и вышел в третий круг турнира, где сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

Россиянин занимает третью строчку в рейтинге АТР. В 2021 году Медведев выиграл Открытый чемпионат США обыграв в финале Новака Джоковича.

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