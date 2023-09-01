Медведев назвал тупыми болельщиков на трибунах во время матча

В начале третьего сета зрители громко поддерживали австралийского теннисиста Кристофера О'Коннелла, но две болельщицы, занимавшие места на трибунах, после команды судьи быть тише продолжили кричать перед подачей Медведева.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — сказал им Медведев, после чего судья вновь сделал замечание зрителям, он попросил соблюдать тишину во время игры.

Медведев выиграл матч и вышел в третий круг турнира, где сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.