Рублев — о Медведеве: Мы уже почти как семья, знаем друг друга лет с шести

«Я думаю, что мы уже почти семьи, потому что я крестный отец его дочери. Понятно, что мы построили отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. Мы знаем друг друга, наверное, лет с шести. У нас отличные отношения. Даниил — очень честный, очень спокойный. С ним очень легко общаться. Он скромный. В то же время он очень-очень веселый. Проводить с ним время всегда весело», — сказал Рублев на пресс-конференции.