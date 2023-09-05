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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев — о Медведеве: Мы уже почти как семья, знаем друг друга лет с шести

Перед четвертьфинальной встречей на Открытом чемпионате США по теннису между двумя россиянами Андрей Рублев ответил на вопрос о своих отношениях с Даниилом Медведевым.

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Источник: AP 2023

«Я думаю, что мы уже почти семьи, потому что я крестный отец его дочери. Понятно, что мы построили отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. Мы знаем друг друга, наверное, лет с шести. У нас отличные отношения. Даниил — очень честный, очень спокойный. С ним очень легко общаться. Он скромный. В то же время он очень-очень веселый. Проводить с ним время всегда весело», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в девятый раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. Все предыдущие Рублев проиграл.

Даниил Медведев сейчас занимает третью строчку в рейтинге ATP. На турнирах Большого шлема Даниил четыре раза доходил до финала, а в 2021 году на US Open смог добиться победы в финале над Новаком Джоковичем.

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