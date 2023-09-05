Рублев — о Медведеве: Мы уже почти как семья, знаем друг друга лет с шести
Перед четвертьфинальной встречей на Открытом чемпионате США по теннису между двумя россиянами Андрей Рублев ответил на вопрос о своих отношениях с Даниилом Медведевым.
Перед четвертьфинальной встречей на Открытом чемпионате США по теннису между двумя россиянами Андрей Рублев ответил на вопрос о своих отношениях с Даниилом Медведевым.
«Я думаю, что мы уже почти семьи, потому что я крестный отец его дочери. Понятно, что мы построили отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. Мы знаем друг друга, наверное, лет с шести. У нас отличные отношения. Даниил — очень честный, очень спокойный. С ним очень легко общаться. Он скромный. В то же время он очень-очень веселый. Проводить с ним время всегда весело», — сказал Рублев на пресс-конференции.
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в девятый раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. Все предыдущие Рублев проиграл.
Даниил Медведев сейчас занимает третью строчку в рейтинге ATP. На турнирах Большого шлема Даниил четыре раза доходил до финала, а в 2021 году на US Open смог добиться победы в финале над Новаком Джоковичем.