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12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Дядя Надаля заявил, что теннисист хочет вернуться к Australian Open — 2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в случае сохранения положительной динамики восстановления после травмы планирует вернуться в тур к Открытому чемпионату Австралии 2024 года.

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Источник: Reuters

«Рафаэль в порядке, восстанавливается. Если все пойдет хорошо, он хочет вернуться на корты к Открытому чемпионату Австралии 2024 года», — приводит слова дяди и тренера спортсмена Тони Надаля ElDesmarque de Cuatro.

Надаль не выступал с января 2023 года, тогда он вылетел во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В текущем году испанец сыграл четыре матча, в которых одержал одну победу. 18 мая Рафаэль Надаль на пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Он также сообщил, что 2024 год может стать последним в его карьере.

37-летний Надаль выиграл 92 титула под эгидой АТР, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема».

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января 2024 года. Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

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