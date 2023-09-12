Дядя Надаля заявил, что теннисист хочет вернуться к Australian Open — 2024

«Рафаэль в порядке, восстанавливается. Если все пойдет хорошо, он хочет вернуться на корты к Открытому чемпионату Австралии 2024 года», — приводит слова дяди и тренера спортсмена Тони Надаля ElDesmarque de Cuatro.
Надаль не выступал с января 2023 года, тогда он вылетел во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В текущем году испанец сыграл четыре матча, в которых одержал одну победу. 18 мая Рафаэль Надаль на пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Он также сообщил, что 2024 год может стать последним в его карьере.
37-летний Надаль выиграл 92 титула под эгидой АТР, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема».
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января 2024 года. Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович.