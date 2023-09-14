Анастасия Потапова обыграла седьмую ракетку мира в Сан-Диего
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла седьмую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (6:4, 7:6) в матче второго круга турнира WTA в Сан-Диего.
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла седьмую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (6:4, 7:6) в матче второго круга турнира WTA в Сан-Диего.
Матч продлился 1 час и 47 минут. Жабер была главной фавориткой турнира в Сан-Диего и была на нем первой сеяной.
Потапова является пятой ракеткой России и занимает 27-е место в рейтинге WTА. В четвертьфинале она сыграет с американской теннисисткой Софией Кенин, которая занимает в рейтинге 93-е место.