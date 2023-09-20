Австралийская теннисистка предсказала возвращение Марии Шараповой
По словам Дарьи Сэвилл, никто так не тренируется лишь для хорошего самочувствия.
По словам Дарьи Сэвилл, никто так не тренируется лишь для хорошего самочувствия.
Сэвилл в своих соцсетях показала, как Шарапова усердно тренируется в тренажерном зале.
«Я предчувствую очередное возвращение. Никто не выполняет подобные упражнения только для того, чтобы чувствовать себя хорошо!» — написала Сэвилл.
Шарапова в 2017 году уже возвращалась в большой теннис после 15-месячной дисквалификации за обнаружение в ее допинг-пробе запрещенного препарата мельдония.
Сейчас Марии Шараповой 36 лет, в феврале 2020 года теннисистка объявила об окончании карьеры.
Шарапова в разные годы выигрывала все четыре турнира Большого шлема и на протяжении 21 недели была первой ракеткой мира.
Дарья, до выхода замуж за теннисиста Люка Сэвилла носившая фамилию Гаврилова, до 2015 года выступала за Россию. Наивысшее достижение Дарьи Сэвилл в рейтинге WTA — 20-е место.