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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Австралийская теннисистка предсказала возвращение Марии Шараповой

По словам Дарьи Сэвилл, никто так не тренируется лишь для хорошего самочувствия.

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Сэвилл в своих соцсетях показала, как Шарапова усердно тренируется в тренажерном зале.

«Я предчувствую очередное возвращение. Никто не выполняет подобные упражнения только для того, чтобы чувствовать себя хорошо!» — написала Сэвилл.

Шарапова в 2017 году уже возвращалась в большой теннис после 15-месячной дисквалификации за обнаружение в ее допинг-пробе запрещенного препарата мельдония.

Сейчас Марии Шараповой 36 лет, в феврале 2020 года теннисистка объявила об окончании карьеры.
Шарапова в разные годы выигрывала все четыре турнира Большого шлема и на протяжении 21 недели была первой ракеткой мира.

Дарья, до выхода замуж за теннисиста Люка Сэвилла носившая фамилию Гаврилова, до 2015 года выступала за Россию. Наивысшее достижение Дарьи Сэвилл в рейтинге WTA — 20-е место.

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 Австралийская теннисистка предсказала возвращение Марии Шараповой
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