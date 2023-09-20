Австралийская теннисистка предсказала возвращение Марии Шараповой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239395&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сэвилл в своих соцсетях показала, как Шарапова усердно тренируется в тренажерном зале.

«Я предчувствую очередное возвращение. Никто не выполняет подобные упражнения только для того, чтобы чувствовать себя хорошо!» — написала Сэвилл.

Шарапова в 2017 году уже возвращалась в большой теннис после 15-месячной дисквалификации за обнаружение в ее допинг-пробе запрещенного препарата мельдония.

Сейчас Марии Шараповой 36 лет, в феврале 2020 года теннисистка объявила об окончании карьеры.

Шарапова в разные годы выигрывала все четыре турнира Большого шлема и на протяжении 21 недели была первой ракеткой мира.