Азаренко разгромила Кудерметову в ⅛ финала турнира в Гвадалахаре
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 6:1) в матче ⅛ финала турнира WTA-1000 в Гвадалахаре.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 6:1) в матче ⅛ финала турнира WTA-1000 в Гвадалахаре.
Азаренко сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов. На счету Кудерметовой четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт.
Кудерметова была последней представительницей России на турнире в одиночном разряде.
В ¼ финале турнира в Гвадалахаре Азаренко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.