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11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Азаренко разгромила Кудерметову в ⅛ финала турнира в Гвадалахаре

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:2, 6:1) в матче ⅛ финала турнира WTA-1000 в Гвадалахаре.

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Источник: Reuters

Азаренко сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов. На счету Кудерметовой четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт.

Кудерметова была последней представительницей России на турнире в одиночном разряде.

В ¼ финале турнира в Гвадалахаре Азаренко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

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