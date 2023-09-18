События прошедшей недели. Матч сборной России, Соболенко первая в рейтинге WTA, поражение «Локо», Сайнс прервал серию побед Ферстаппена
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий минувшей недели.
Товарищеский матч сборных закончился вничью 1:1. У катарцев мяч на 70-й минуте забил Ахмед Алаэльдин. В составе сборной России на 89-й минуте отличился Александр Солдатенков. Главный тренер Валерий Карпин назвал сентябрьский сбор национальной команды полезным.
Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США, но проиграла там американке Коко Гауфф. Тем не менее она сместила с первой строчки рейтинга WTA четырехкратную победительницу турниров «Большого шлема» польку Игу Свентек. Арина — 29-я в истории WTA тура первая ракетка мира.
Футболисты «Оренбурга» со счетом 2:0 обыграли московский «Локомотив». «Оренбург» выиграл вторую игру подряд и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. «Локо» прервал серию из четырех матчей без поражений в чемпионате России (две победы, две ничьих). Дзюбе в одном из эпизодов надорвали футболку, уходя на скамейку запасных, Артем разорвал ее вклочья и выглядел взбешенным от происходящего.
«Зенит» забил в ворота «Рубина» три безответных мяча. Новичок команды Вильсон Изидор отметился первым голом за сине-бело-голубых. «Зенит» отделяет от первого места в чемпионате России всего одно очко.
Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 — Гран-при Сингапура. Карлос прервал рекордную серию из 10 побед подряд гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Второе место в гонке занял Ландо Норрис из «Макларен», третьим стал Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».
Поединок за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе между действующей обладательницей пояса мексиканкой Алексой Грассо и представительницей Киргизии Валентиной Шевченко завершился вничью, таким образом пояс остался у Грассо.
Шевченко с декабря 2018 по март 2023 года обладала титулом чемпионки UFC в наилегчайшем весе. 4 марта 2023 года она уступила Грассо в титульном поединке на турнире UFC 285.
Петербургский СКА со счетом 1:2 уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. СКА в пяти последних матчах не набрал ни одного очка. Команда из Санкт-Петербурга с 4 очками после семи матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Футболистки направили заявление в RFEF, в котором отметили, что внесенных кадровых решений — отставки Луиса Рубиалеса с поста главы RFEF — недостаточно. Они требуют провести реструктуризацию президентского кабинета, сферы коммуникаций и маркетинга, а также управления по вопросам честности и неподкупности RFEF.