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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Дисквалифицированная за допинг Симона Халеп будет судиться с канадской компанией

Адвокаты экс-первой ракетки мира Симоны Халеп подали в суд на канадскую компанию, которая изготовила загрязненную, по мнению теннисистки, добавку.

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Источник: WTA

Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) 12 сентября объявил о дисквалификации Халеп до 6 октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка намерена оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

«Мы подали в суд на канадскую компанию более полутора месяцев назад. Иск может быть только компенсационным и не может иметь никакого влияния на спортивное дело.

Мы должны понимать, что тот факт, что она не указала эти добавки в бланке, не имеет никакого юридического значения. Даже эксперты ITIA не оспаривали то, что эти добавки прибыли в отель в Нью-Йорке, где остановилась Халеп», — приводит слова адвоката спортсменки Богдана Стойки Euronews Romania.

В октябре 2022 года Халеп временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Ее допинг-проба, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе, дала положительный результат на запрещенный препарат — роксадустат. Спортсменка заявила, что никогда в жизни ее не посещала мысль об употреблении допинга. В мае ITIA выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» в 2018 году и Уимблдон в 2019 году в одиночном разряде. Румынка стала третьей в истории теннисисткой, которая заработала более $ 40 млн призовых.

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