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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Диана Шнайдер обыграла двукратную чемпионку Уимблдона

19-летняя российская теннисистка обыграла Петру Квитову и вышла в полуфинал турнира WTA в китайском Нинбо.

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Источник: AP 2023

Четвертьфинальный поединок завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу Шнайдер, которая не была посеяна на турнире. Квитова была посеяна под вторым номером.

В полуфинале Диана Шнайдер встретится с другой представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой.

В другом четвертьфинале турнира в Нинбо 39-летняя россиянка Вера Звонарева уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:4, 1:6.

Шнайдер 19 лет, она занимает 85-е место в рейтинге WTA. Пока все главные победы в карьере россиянки добыты на юниорском уровне. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде — Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).

33-летняя Петра Квитова сейчас располагается на 14-й строчке в мировом рейтинге. Чешка за карьеру выиграла 31 турнир под эгидой WTA, в том числе дважды побеждала на Уимблдоне — в 2011 и 2014 годах.

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Диана Шнайдер обыграла двукратную чемпионку Уимблдона
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