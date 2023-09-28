Диана Шнайдер обыграла двукратную чемпионку Уимблдона

Четвертьфинальный поединок завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу Шнайдер, которая не была посеяна на турнире. Квитова была посеяна под вторым номером.

В полуфинале Диана Шнайдер встретится с другой представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой.

В другом четвертьфинале турнира в Нинбо 39-летняя россиянка Вера Звонарева уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 5:7, 6:4, 1:6.

Шнайдер 19 лет, она занимает 85-е место в рейтинге WTA. Пока все главные победы в карьере россиянки добыты на юниорском уровне. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде — Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).